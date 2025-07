L’évacuation des ressortissants turcs du Soudan devrait avoir lieu dans les prochaines heures, a indiqué le MAE turc, précisant que cette question a fait l’objet d’un entretien téléphonique entre le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, avec son homologue soudanais par intérim Ali al-Sadiq.

"La question de garantir que nos citoyens au Soudan puissent quitter le pays en toute sécurité et retourner dans leur patrie a été à l'ordre du jour dans les entretiens que notre président et notre ministre des Affaires étrangères ont eu avec leurs homologues soudanais et lors de réunions avec certains pays tiers", a déclaré le ministère.

L'ambassade de Turquie à Khartoum a pour sa part conseillé aux ressortissants turcs de se rassembler à trois endroits désignés pour une éventuelle évacuation.

Dimanche, les affrontements entre l'armée soudanaise et le groupe paramilitaire FSR - qui vient d'entrer dans sa deuxième semaine - ont fait plus de 400 morts et des milliers de blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Ceux qui sont piégés dans la capitale font face à des pénuries d'électricité et de nourriture, ainsi qu'à une panne d'Internet signalée.