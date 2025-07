La centrale bavaroise a déclaré dimanche que Davies, 22 ans, "avait subi une blessure au faisceau musculaire" à l'arrière de la cuisse gauche lors de la défaite 3-1 à Mayence en Bundesliga samedi. Davies a dû se retirer tôt du match.

Le Bayern Munich devra peut-être se passer du défenseur canadien Alphonso Davies pour le reste de la saison.

Le Bayern n'a pas précisé combien de temps Davies manquera.

Il ne reste plus que cinq tours en Bundesliga. Le Bayern a déjà été éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d'Allemagne et il a perdu la tête de la Bundesliga face au Borussia Dortmund samedi.