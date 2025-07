Les opérations d'évacuation des ressortissants turcs du Soudan sont toujours en cours, a indiqué lundi le ministre turc des Affaires étrangères.

Près de 1 500 personnes ont quitté le Soudan en bus, et 640 sont arrivées en Éthiopie voisine, tandis que 189 sont en chemin vers la capitale Addis Abeba, a déclaré Mevlut Cavusoglu lors d'une interview télévisée.

"Nous sommes en train de déterminer notre plan de vol. 850 personnes sont actuellement en chemin, le reste de nos ressortissants sera transporté demain en bus", a précisé Cavusoglu, ajoutant qu'il était en contact avec son homologue éthiopien pour faciliter le passage de la frontière.

Du fait que peu de pays ont été en mesure d'évacuer leurs ressortissants, la Turquie a également aidé 110 personnes originaires de 13 pays différents à quitter le pays en proie au conflit, a-t-il fait savoir.

"Notre évacuation a pris un peu de retard parce que les combats font rage partout. Nous suivons l'évolution de la situation au jour le jour", a ajouté le chef de la diplomatie turque.

Mevlut Cavusoglu et son homologue éthiopien, Demeke Mekonnen, ont eu un entretien téléphonique lundi au sujet de l'évacuation des ressortissants turcs du Soudan, ont indiqué des sources diplomatiques turques.

La Turquie a commencé dimanche les opérations de rapatriement de ses ressortissants du Soudan.

Lundi, deux des trois groupes de civils turcs évacués du Soudan ont atteint la frontière de l'Éthiopie. Ils prendront ensuite un vol de la capitale éthiopienne Addis-Abeba vers Istanbul.

Les affrontements entre factions militaires soudanaises rivales se sont poursuivis dimanche, malgré le cessez-le-feu de 72 heures instauré à l'occasion de l'Aïd al-Fitr.

Les belligérants se sont engagés à respecter un nouveau cessez-le-feu de 72 heures sur initiative américaine.

Au moins 427 personnes sont mortes et plus de 3 700 ont été blessées au Soudan depuis que les combats ont éclaté, le 15 avril, entre l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide.