Mehmet Sari, alias "Baran Kurtay", a été tué lors d'une opération antiterroriste menée dans la province syrienne de Kameshli le 14 avril courant, ont fait savoir des sources sécuritaires, mardi.

Il avait participé à des activités terroristes à Raqqa, dans le nord de la Syrie.

Mehmet Sari s'était rendu en 2014 en Syrie, après avoir perpétré des attaques terroristes en Turquie et était en contact avec les dirigeants du PKK.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - s'est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.