"En tant qu'équipe, nous comprenons votre frustration et votre colère. Ce n'était pas assez bon. Nous savons que les mots ne suffisent pas dans une situation comme celle-là mais, croyez-nous, une telle défaite fait mal", ont écrit les joueurs dans un message publié sur le compte Twitter du club.

"Nous apprécions votre soutien à domicile comme à l'extérieur et, avec cela en tête, nous aimerions rembourser le prix des billets du match à Saint James' Park", ajoutent-ils.

Certains des 3.000 supporters de Tottenham présents dans les tribunes avaient quitté le stade après 22 minutes, alors que le score était déjà de 5-0 pour les Magpies.

"C'est vraiment humiliant et la première chose à faire est de s'excuser vis-à-vis des supporters", avait admis le gardien et capitaine des Spurs, Hugo Lloris, après le match.

"Il ne s'agit même pas de parler de tactique, c'est juste qu'on a pas su se battre (...) et c'est difficile d'analyser là tout de suite mais la première chose est qu'on a manqué de fierté", avait reconnu Lloris, sorti blessé à la mi-temps.

Avec cette défaite, Tottenham a largement écorné ses chances de disputer la prochaine Ligue des champions puisqu'il accuse un retard de six points sur Newcastle et Manchester United, 3e et 4e, alors que ces deux équipes ont respectivement disputé un et deux matches en moins.

Lundi, le club londonien avait annoncé le limogeage de Cristian Stellini, entraîneur par intérim depuis le départ d'Antonio Conte dont il était l'adjoint.

L'équipe a été confiée pour la fin de saison à Ryan Mason, en attendant un entraîneur pour la saison prochaine.

Mason sera sur le banc dès jeudi, justement contre Manchester United, pour la 33e journée de Premier League.

"Nous donnerons tout pour nous racheter contre Manchester United jeudi soir où, une nouvelle fois, votre soutien sera ce qu'il y a de plus important pour nous. Ensemble, et seulement ensemble, nous parviendrons à faire avancer les choses", ont conclu les joueurs dans leur message.