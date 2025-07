Le Hurjet, le premier avion de combat supersonique de la Turquie, a effectué son premier vol mardi, a annoncé le président Recep Tayyip Erdogan sur Twitter.

Le Hurjet est le fruit d'un projet élaboré d'avion d'entraînement et d'attaque léger lancé en 2017 par les Industries aérospatiales turques (TAI).

L'avion monomoteur joue un rôle essentiel dans la formation moderne des pilotes grâce à ses caractéristiques de performance supérieures et à son siège en tandem doté d'une avionique moderne et de caractéristiques de haute performance, selon la TAI, qui précise que le but est de remplacer les avions d'entraînement vieillissants et d'être "utilisé comme avion d'entraînement avancé en raison du nombre croissant d'avions de 5ème génération (TFX, F-35, etc.) et de leurs configurations changeantes."

Le Hurjet, d'une longueur de 13,4 mètres, a une envergure de 9,5 mètres.