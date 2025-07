Les ministres de la défense de la Turquie, de la Russie, de l'Iran et de la Syrie se sont entretenus mardi à Moscou pour trouver une solution pacifique au conflit syrien.

"Comme nous l'avons toujours affirmé, nous respectons la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. La Turquie n'est en Syrie que pour combattre les terroristes et veut créer un environnement sûr pour le peuple syrien", a assuré M. Akar, mercredi, à l'aéroport de Vnukova avant de quitter Moscou.

Les chefs des services de renseignement des quatre pays étaient également présents à la réunion.

"Nous ne sommes en Syrie que pour combattre les terroristes, en particulier ceux du PKK/YPG/PYD et de Daesh. Nous poursuivrons nos efforts pour neutraliser tous les terroristes, ce qui est important non seulement pour nous, mais aussi pour l'intégrité territoriale de la Syrie", a déclaré M. Akar aux journalistes à l'aéroport.

Précisant qu'un autre objectif de la Turquie consiste à empêcher un éventuel nouvel afflux de réfugiés de la Syrie vers la Turquie, le ministre Akar a souligné que la Turquie visait à assurer le retour en toute sécurité “de leurs frères et sœurs syriens, dans leurs terres de manière volontaire dans un environnement stable en Syrie”.

M. Akar, qui a noté que des réunions bilatérales ont également eu lieu dans le cadre de cette réunion quadripartite, a ajouté que celles-ci ont été “fructueuses et positives” et que les parties ont convenu que la poursuite des réunions étaient “nécessaires pour apporter la paix et la stabilité dans la région”.

"Nous travaillons dur pour éliminer le fléau du terrorisme le plus rapidement possible afin de protéger notre nation, nos frontières et notre peuple, et rétablir la paix et la stabilité dans la région”, a conclu Akar.