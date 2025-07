Modalité de vote pour les victimes du séisme en Turquie

La catastrophe la plus meurtrière de l’histoire moderne de la Turquie a dévasté des villes et des villages et tué des dizaines de milliers de personnes il y a presque 3 mois. Voici un aperçu de la modalité de vote lors des prochaines élections de mai 2023 pour les électeurs des 11 provinces touchées par le double séisme en Turquie