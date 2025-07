La Turquie a rejeté mercredi les "affirmations sans fondement" concernant la santé du président Recep Tayyip Erdogan.

"Nous rejetons catégoriquement ces affirmations sans fondement concernant la santé du président @RTErdogan. Le président assistera à l'inauguration de la centrale nucléaire par vidéoconférence", a affirmé Fahrettin Altun, sur Twitter.

"Aucune désinformation ne peut remettre en cause le fait que le peuple turc soutient son dirigeant et que @RTErdogan et son parti sont prêts à remporter les élections du 14 mai", a ajouté M. Altun.

Le centre de lutte contre la désinformation de la direction a également déclaré que les affirmations partagées sur certains comptes de réseaux sociaux selon lesquelles le président Erdogan aurait eu "une crise cardiaque avant d'être hospitalisé" ne reflétaient pas la vérité.

Le porte-parole du Parti de la justice et du développement (AK Parti), Omer Celik, a quant à lui déclaré que certains médias étrangers relayaient des "informations fausses et immorales" sur l'état de santé d'Erdogan.

"Notre président est en bonne santé. Il reprendra son programme après un peu de repos", a déclaré M. Celik sur Twitter.

Il a également exprimé ses remerciements pour les vœux de rétablissement venant du monde entier.