Depuis mi-avril, des combats font rage pour le pouvoir entre armée et paramilitaires soudanais. Ils ont déjà fait des centaines de morts et provoqué de graves pénuries d'eau, de nourriture, de médicaments et de carburant.

De nombreux pays cherchent à évacuer leurs ressortissants par les voies maritime, aérienne ou terrestre. Les opérations se sont intensifiées cette semaine, un cessez-le-feu de 72 heures étant entré en vigueur mardi.

"La situation sécuritaire au Soudan continue de se détériorer", a déploré jeudi dans un communiqué Tan Kefei, un porte-parole du ministère chinois de la Défense.

"Afin de protéger la vie et les biens des citoyens chinois", la marine chinoise a envoyé mercredi des navires pour "récupérer et évacuer" les Chinois présents dans le pays africain.

Pékin avait indiqué lundi avoir évacué un premier groupe de ses ressortissants et estimé que 1.500 Chinois vivaient au Soudan avant le début des combats.

La Chine affirme être le premier partenaire commercial du Soudan et que plus de 130 entreprises chinoises y investissaient et y exerçaient leurs activités à la mi-2022.

Quelque 800 citoyens chinois seront évacués du pays africain par la mer entre le 25 et le 27 avril, a indiqué mercredi Mao Ning, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Plus de 300 autres se sont rendus dans des pays voisins par voie terrestre, a-t-elle ajouté.

Les combats ont déjà fait au moins 512 morts et 4.193 blessés, selon un bilan communiqué mercredi par le ministère soudanais de la Santé.

Le Soudan est otage de combats entre le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée et dirigeant de facto du pays depuis le putsch de 2021, et son numéro deux Mohamed Hamdane Daglo, chef des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

L'aéroport international de Khartoum, la capitale, ayant été mis hors service à la suite des combats, de nombreux ressortissants étrangers sont évacués par avion depuis des pistes plus petites.

D'autres évacuations se déroulent depuis la ville maritime de Port-Soudan sur la côte Est du pays.