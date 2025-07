Les bureaux de vote ont ouvert pour les citoyens turcs vivant à l'étranger. Les premiers électeurs se rendent aux urnes depuis ce jeudi dans les bureaux de vote prévus dans toute l'Europe pour les prochaines élections législatives et présidentielles.

Les ressortissants turcs à l'étranger votent déjà en France, en Autriche, au Danemark, en Allemagne et au Luxembourg pour les élections, dont le scrutin national aura lieu le dimanche 14 mai. Un second tour de l'élection présidentielle pourrait avoir lieu deux semaines plus tard.

Pour la présidentielle, les électeurs sont appelés à faire le choix entre quatre candidats, dans l'ordre suivant : le président Recep Tayyip Erdogan, Muharrem Ince, Kemal Kilicdaroglu et Sinan Ogan.

24 partis politiques et 151 candidats indépendants sont en lice pour les 600 sièges du parlement turc.

Le vote prendra fin le 14 mai aux postes frontières et le 9 mai dans la plupart des bureaux de vote à l'étranger, a annoncé le ministère turc des Affaires étrangères.

Quelque 3,41 millions de personnes devraient voter à l'étranger, dont près de 278 000 jeunes de plus de 18 ans qui prendront part à l’élection pour la première fois.

L'Allemagne compte le plus grand nombre d'électeurs turcs à l'étranger, soit 1,5 million, suivie par la France avec plus de 397 000 et les Pays-Bas avec près de 287 000, selon les chiffres officiels.