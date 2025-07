Le ministère turc de la Défense nationale a annoncé vendredi qu’un avion militaire de type C-130 a essuyé des tirs alors qu'il effectuait une mission d'évacuation de citoyens turcs bloqués au Soudan au milieu des combats.

“Un avion militaire turc se rendant au Soudan pour une opération d’évacuation a été la cible de tirs, aucun blessé n’est à déplorer”, a affirmé le ministère turc de la Défense nationale.

L'armée soudanaise a accusé plus tôt vendredi les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) d'avoir ouvert le feu sur un avion turc au nord de la capitale Khartoum alors qu’il s’apprêtait à atterrir pour évacuer des ressortissants turcs.

L’armée a averti les combattants de la FSR de s’abstenir d'entraver les efforts d'évacuation menés par d'autres pays avec de tels "comportements dangereux".

Au moins 460 personnes ont été tuées et plus de 4 000 blessées dans des affrontements entre l'armée et ses paramilitaires rivaux FSR depuis le début du conflit, selon le ministère soudanais de la Santé.

Un cessez-le-feu de 72 heures est entré en vigueur mardi à minuit (22h00 GMT lundi) et a été prolongé de trois jours supplémentaires pour permettre aux étrangers de quitter Khartoum et ses environs et permettre aux efforts de paix d'arrêter les combats à l'arme lourde qui ont éclaté le 15 avril entre les armées de l'État.