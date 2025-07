Selon des sources diplomatiques turques, M. Cavusoglu s'est également entretenu au téléphone avec Mohammed Hamdan Dagalu, le commandant des forces paramilitaires de soutien rapide du Soudan (FSR), et a discuté de l'évacuation des citoyens turcs.

La Turquie a déployé jeudi cinq avions de transport militaire, dont deux A400M, pour évacuer ses citoyens toujours au Soudan. Plus tôt vendredi, le ministère turc de la Défense nationale a annoncé qu'un avion d'évacuation turc C-130, qui se dirigeait vers la base aérienne de Wadi Seidna pour l'évacuation, a essuyé des tirs d'armes légères.

Rappelant que la Turquie poursuivait ses efforts pour mettre fin au conflit au Soudan, Cavusoglu a annoncé que le vice-ministre des Affaires étrangères (Burak Akcapar) se rendra au Soudan pour une médiation la semaine prochaine”.

Un cessez-le-feu entré en vigueur mardi à minuit est la dernière tentative pour mettre fin aux combats qui ont éclaté au Soudan le 15 avril. Au moins 460 personnes ont été tuées et plus de 4000 autres blessées dans les affrontements entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) depuis le début du conflit, selon le ministère soudanais de la Santé.

Un désaccord s'était installé ces derniers mois entre l'armée et les paramilitaires au sujet de la réforme de la sécurité militaire, qui prévoit la pleine participation des Forces de soutien rapide (FSR) à l'armée, l'un des principaux enjeux des négociations avec les parties internationales et régionales en vue d'une transition vers un régime civil et démocratique.