L'Ukraine a annoncé samedi avoir remis à la Pologne une note dans laquelle elle dénonce les restrictions commerciales "inacceptables" que ce pays, un de ses principaux alliés face à l'offensive russe, impose aux produits agricoles ukrainiens.

Plusieurs pays limitrophes de l’Ukraine, dont la Pologne, ont décrété des interdictions provisoires d'importer des céréales et d’autres marchandises en provenance du territoire ukrainien, dans un contexte de protestations des agriculteurs locaux.

"Des notes concernant la situation complètement inacceptable (qui découle) des restrictions commerciales sur les importations de produits agricoles en provenance d'Ukraine" ont été adressées à la représentation diplomatique polonaise ainsi qu'à celle de l'Union européenne, a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Kiev, Oleg Nikolenko.

La Commission européenne a de son côté annoncé vendredi avoir conclu un accord avec cinq Etats de l'UE, dont la Pologne et la Hongrie, pour garantir le transit des céréales ukrainiennes, après des mesures d'interdiction d'importations prises par ces pays jugées "inacceptables" par Bruxelles.

Kiev a appelé à la reprise "immédiate" des exportations et a déclaré que les restrictions avaient violé l’accord d’association entre l'Ukraine et l'Union européenne "et les principes et les normes du marché unique de l'UE."

L'offensive russe contre l'Ukraine a considérablement limité le canal traditionnel des exportations des céréales ukrainiennes par la mer Noire, rendant nécessaires des exportations par voie terrestre, via ses voisins.