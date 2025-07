Le "chef présumé" de l’organisation terroriste Daesh a été "neutralisé" samedi en Syrie lors d'une opération conduite par les services de renseignement turcs, a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"Le chef présumé de Daesh, nom de code Abou Hussein al-Qourachi, a été neutralisé lors d’une opération menée par le MIT (services secrets turcs) en Syrie", a annoncé dimanche soir le président turc lors d'une interview sur la chaîne de télévision TRT Türk.

Il a précisé que les services de renseignements turcs suivaient la trace du dirigeant de Daesh "depuis longtemps", sans fournir davantage de détails sur les circonstances de l'opération.

Erdogan s’est à ce titre engagé à poursuivre la lutte contre les organisations terroristes.

En 2013, la Turquie est devenue l'un des premiers pays à déclarer Daech organisation terroriste.

Le pays a depuis été attaqué par le groupe terroriste à plusieurs reprises, avec plus de 300 personnes tuées et des centaines d'autres blessées dans au moins 10 attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre agressions armées.

En réponse, la Turquie a lancé des opérations antiterroristes dans le pays et à l'étranger pour empêcher de nouvelles attaques.​​​​​​​