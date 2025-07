"Le secrétaire d'État Blinken a fait part de sa conviction que la paix était possible lors de son appel téléphonique avec Aliyev, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué.

"Il a également exprimé la profonde inquiétude des Etats-Unis que que l'établissement par l'Azerbaïdjan d'un point de contrôle sur le corridor de Lachin pourrait saper les efforts visant à établir la confiance dans le processus de paix et a souligné l'importance de la réouverture du corridor de Lachin aux véhicules commerciaux et privés dès que possible", a fait savoir M. Miller.

Samedi, Miller a déclaré dans un communiqué séparé que Blinken s'était entretenu avec M. Pashinyan.

"Le secrétaire d'État a réaffirmé que le dialogue direct et la diplomatie étaient la seule voie vers une paix durable dans le Caucase du Sud. "Il a exprimé sa gratitude au Premier ministre pour son engagement continu en faveur du processus de paix.

Les deux pays doivent tenir ce lundi à Washington un nouveau cycle de discussions sur l'accord de normalisation des relations bilatérales.

Les relations entre les deux anciennes républiques soviétiques sont tendues depuis 1991, lorsque l'armée arménienne a occupé le Karabakh, reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, et sept régions adjacentes.

La majeure partie du territoire a été libérée par Bakou au cours d'une guerre à l'automne 2020, qui s'est terminée par un accord de paix négocié par la Russie et qui a ouvert la voie à une normalisation.