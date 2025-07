Dans la capitale Addis-Abeba, Akcapar aura des entretiens avec des responsables éthiopiens et de l'Union africaine.

Les entretiens entre Akcapar et les autorités éthiopiennes porteront sur le rapatriement des citoyens turcs au Soudan via l'Éthiopie, les relations bilatérales et les développements régionaux, a indiqué un communiqué du ministère.

Auparavant, le ministre turc de Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, avait déclaré que Akcapar se rendrait bientôt en Éthiopie, mettant en avant son "expertise en matière de médiation".

Selon le ministère soudanais de la santé, au moins 528 personnes ont été tuées et plus de 4 500 blessées dans les affrontements entre l'armée soudanaise et les groupes paramilitaires depuis le 15 avril, date du début du conflit. Les autorités turques ont évacué les ressortissants turcs et d'autres personnes hors du pays, en utilisant généralement l'Éthiopie voisine comme escale sur le chemin du retour.

Les décisions prises lors du troisième sommet du partenariat Turquie-Afrique en 2021 et l'avancement des projets conjoints seront au menu des réunions d'Akcapar avec les responsables de l'Union africaine.

Les opportunités de coopération avec l'Union africaine dans les efforts visant à établir la paix et la stabilité sur le continent seront également discutées, selon la déclaration.