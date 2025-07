Engagé depuis décembre dans un mouvement social inédit depuis sa création il y a plus d'un siècle, le Royal College of Nursing (RCN), principal syndicat dans la profession, mène ce nouveau débrayage, qui a débuté dimanche soir, après le rejet par ses membres des dernières propositions du gouvernement, soit 5% d'augmentation et un versement unique exceptionnel d'au moins 1.250 livres (1.425 euros).

Pour la première fois, cette grève de 28 heures n'épargne pas les services de soins intensifs ou de cancérologie, même si des exceptions sont prévues dans les hôpitaux où le manque d'infirmières pourrait mettre en danger la santé des patients, a indiqué le RCN.

Elle devait initialement se prolonger mardi mais a été écourtée par la justice, saisie par le ministère de la Santé.

"Pour faire cesser cette grève, il faut que le ministre (de la Santé) revienne à la table des négociations et mette une meilleure offre sur la table", a déclaré lundi sur Sky news Pat Cullen, la secrétaire générale du RCN, qui réclame également des embauches pour combler la pénurie d'infirmières dans les hôpitaux.

"Il faut que les infirmières soient payées décemment", et jusque là "nos infirmières n'auront malheureusement pas d'autre choix que de continuer" leur mouvement, a-t-elle ajouté, alors que le RCN prévoit d'organiser un vote sur de nouvelles grèves d'ici la fin de l'année.

Le ministre de la Santé, Steve Barclay, a jugé ce nouveau débrayage "décevant" dans un communiqué, dénonçant "la pression supplémentaire" qu'il va faire peser sur le système public de santé, le NHS, déjà en crise.

Interrogé sur Sky news, il l'a aussi qualifié d'"irrespectueux" alors qu'une réunion est prévue mardi entre le gouvernement, plusieurs syndicats du secteur de la santé et les responsables du NHS au sujet de la proposition d'augmentation des salaires de 5%.

L'inflation, qui dépasse les 10% au Royaume-Uni, a entraîné une cascade de mouvements sociaux depuis plusieurs mois pour demander des augmentations de salaires, aussi bien dans les services publics que dans le secteur privé.