"Je vous félicite sincèrement à l'occasion de la fête du travail et de la solidarité du 1er mai", a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan sur Twitter.

Erdogan a souligné les progrès en matière de droits syndicaux, de salaires, de santé et de sécurité des travailleurs accomplis par la Turquie au cours des dernières années.

"Nous avons augmenté le salaire minimum de 184 lires turques (126 $) en 2002 à 8 500 lires turques (437 $) aujourd'hui", a indiqué M. Erdogan.

"A l’occasion de la fête du travail et de la solidarité, je félicite nos travailleurs qui contribuent à la croissance et au développement de notre pays", a déclaré le vice-président Fuat Oktay sur Twitter.

Le ministre de l'intérieur, Suleyman Soylu, a également marqué cette journée par un message sur Twitter : "Je félicite tous les membres de notre glorieuse nation qui ont participé à la vie professionnelle dans tous les domaines grâce à leurs efforts.”

Une journée pour honorer et célébrer les efforts de tous ceux qui travaillent

La ministre de la famille et des services sociaux, Derya Yanik, a également partagé un message.

"Je félicite tous les travailleurs qui apportent une valeur ajoutée à notre pays grâce à leur sueur et à leurs efforts à l'occasion de la Journée du travail et de la solidarité", a déclaré Mme Yanik sur Twitter.

"En travaillant ensemble nous atteindrons les objectifs futurs de notre pays", a-t-elle ajouté.

"Aujourd'hui est le jour où nous honorons et célébrons les efforts de tous ceux qui travaillent et s'efforcent de développer notre pays", a déclaré le ministre du Trésor et des Finances, Nurettin Nebati, sur Twitter.

"Protéger les droits de nos travailleurs, offrir des conditions de travail justes et équitables dans tous les domaines, et faire entendre leur voix le plus fort possible restera toujours notre priorité", a déclaré le président du Parlement, Mustafa Sentop, sur Twitter.

Le 1er mai ou Journée internationale du travail commémore une grève massive organisée en 1886 par un groupe de travailleurs américains pour revendiquer une journée de travail de huit heures.

Les premières célébrations officielles du 1er mai en Turquie ont eu lieu en 1923.