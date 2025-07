La Turquie déclare avoir terminé l’évacuation de ses ressortissants du Soudan, où des semaines de combats entre l’armée et un groupe paramilitaire ont fait plus de 500 morts.

“Nos opérations d’évacuation, qui ont commencé le 23 avril (...) afin d’assurer le retour de nos compatriotes du Soudan, se sont achevées aujourd’hui (1er mai)“, a déclaré le ministère turc des affaires étrangères dans un communiqué.

La sécurité des citoyens turcs a été la priorité absolue au cours de ces opérations, qui ont nécessité le recours à tous les moyens de transport disponibles, notamment routiers, maritimes et aériens, indique le communiqué.

Plus de 1 700 citoyens (turcs) et quelque 300 ressortissants de 22 autres pays, qui ont sollicité notre aide, ont été évacués et sont sains et saufs du Soudan, selon la même source.

D’autres demandes d’évacuation de citoyens turcs du Soudan seront également à l’étude, précise-t-on.

Ankara a remercié tous les pays qui ont contribué à ces opérations, notamment l’Éthiopie, l’Égypte, le Soudan et l’Arabie saoudite.

Inquiétude face à l’escalade de la violence

Le ministère turc des affaires étrangères a également souligné la préoccupation de la Turquie face à “la poursuite du conflit et l’augmentation du nombre de victimes civiles” au Soudan.

Les autorités turques, et notamment le président Recep Tayyip Erdogan, maintiennent un contact direct avec les responsables soudanais, les appelant “à la retenue et au cessez-le-feu”, précise le communiqué.

La Turquie a pris diverses initiatives pour parvenir à une solution pacifique et a mobilisé tous les moyens diplomatiques pour empêcher une nouvelle effusion de sang au Soudan, ajoute le même texte.

Au moins 528 personnes ont été tuées et plus de 4 500 autres blessées dans les affrontements entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, depuis le déclenchement des hostilités le 15 avril, selon les dernières données du ministère soudanais de la Santé.