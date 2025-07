"Prochainement, des opérations de modernisation des avions des pays amis et alliés seront également menées dans notre usine, apportant ainsi une plus grande valeur ajoutée à l'économie nationale", a déclaré le ministre de la Défense nationale Hulusi Akar lors de la cérémonie de livraison du quatrième avion A400 modernisé dans la province de Kayseri.

"Notre usine, qui fait la fierté de notre pays et de Kayseri, poursuit avec succès ses activités dans le domaine de la défense et de l'aviation avec son expérience et son histoire, et apporte de grandes contributions à notre industrie de défense et à l'économie du pays avec son personnel qualifié, ses opportunités et nos capacités, s’est réjoui le ministre.

Le contrat de modernisation de l'A400M a été signé entre Airbus, un acteur majeur de l'industrie aéronautique, et la société de défense publique turque ASFAT au Second Air Transport Main Base Command à Kayseri en 2019.

Les activités de modernisation, qui pourraient être décrites comme des améliorations reflétées pour l'avion A400M grâce aux commentaires des utilisateurs et aux modifications de conception, ont commencé en 2020.

Akar a déclaré que les A400M, qui sont largement utilisés – comme dans les opérations d'évacuation, militaires mais aussi pour le transport de personnel et de matériel – ont largement contribué aux efforts déployés après les tremblements de terre du 6 février.

"Avec la modernisation d'un avion de transport militaire aussi important et aussi gros dans notre usine, les besoins des forces armées turques ont été satisfaits en très peu de temps et une quantité importante de ressources a été conservée dans notre pays", a-t-il précisé.

Il y a actuellement 10 avions A400M dans la flotte de la Turquie.

S'exprimant lors du même événement, Simon Ward, le président d'Airbus Turquie, a déclaré qu'avec les contributions de la Direction générale des usines militaires, de l'ASFAT, d'Airbus et de l'équipe de Kayseri, la modernisation de l'avion a été achevée en "un temps plus court que prévu, à moindre coût et avec une meilleure qualité."