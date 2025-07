Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burak Akcapar, a tenu des entretiens avec des responsables éthiopiens au cours de sa visite de travail de quatre jours à Addis-Abeba.

M. Akcapar a rencontré le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Mesganu Arga Moach, pour discuter des possibilités d'accroître la coopération entre les deux pays et de la situation au Soudan, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères sur Twitter.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen Hassen, a également reçu M. Akcapar pour échanger sur les relations entre la Turquie et l'Éthiopie ainsi que sur la situation au Soudan.

Au cours de sa visite, Akcapar s'est également entretenu avec des responsables de l'Union africaine.

Mardi, Akcapar a rencontré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le commissaire de l'Union africaine chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, Bankole Adeoye.

"Au cours des réunions, ont été abordés les possibilités de développer les liens de partenariat stratégique entre l'Union africaine et la Turquie, les contributions de la Turquie à la paix et à la sécurité en Afrique et les développements au Soudan", a déclaré le ministère sur Twitter.