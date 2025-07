Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, a déclaré qu'au moins 130 personnes ont été tuées dans les provinces de l'ouest, du nord et du sud du pays à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays dans la nuit de mardi à mercredi.

Au moins 77 personnes ont été blessées, dont 33 ont été admises dans des établissements de santé, a déclaré M. Mukuralinda à une chaîne de télévision nationale. Les pluies ont également détruit plus de 5 000 maisons, laissant les habitants sans abri.

Le président Paul Kagame, dans un message de condoléances aux familles des victimes, a déclaré que le gouvernement faisait tout ce qui était en son pouvoir pour remédier à cette situation difficile.

La région occidentale de l'Ouganda est actuellement confrontée à de fortes pluies qui ont déclenché des glissements de terrain, faisant des victimes et détruisant des maisons et des récoltes. Le commissaire résident du district de Kisoro, Safiq Ssekandi, a déclaré que les fortes pluies ont également détruit plus de 100 maisons.

La Turquie exprime ses condoléances

"Nous sommes profondément attristés que plus de 100 personnes aient perdu la vie à cause des glissements de terrain et des inondations provoqués par les fortes pluies du 2 mai 2023 dans les provinces de l'Ouest et du Nord de la République du Rwanda", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ankara a exprimé ses condoléances et sa solidarité aux familles de ceux qui ont perdu la vie ainsi qu'au peuple et au gouvernement du Rwanda, a ajouté le ministère.