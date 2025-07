"Les deux parties ont discuté de questions très difficiles au cours des derniers jours et ont fait des progrès tangibles en vue d'un accord de paix durable", a déclaré M. Blinken à la presse.

"J'espère qu'elles verront, et je crois qu'elles voient, comme moi, qu'il y a un accord à portée de vue, à portée de main, et que la réalisation de cet accord serait, je pense, non seulement historique, mais serait profondément dans l'intérêt des peuples d'Azerbaïdjan et d'Arménie, et aurait des effets très positifs, même au-delà de leurs deux pays" a-t- il ajouté.

M. Blinken a reconnu les difficultés persistantes dans les phases finales de tout accord potentiel, déclarant que "le dernier kilomètre d'un marathon est toujours le plus difficile", mais il a promis de garantir l'assistance des États-Unis "pour continuer à aider nos deux amis à franchir la ligne d'arrivée".

Dans des déclarations presque identiques publiées à l'issue des discussions, Bakou et Erevan ont reconnu les progrès mentionnés par M. Blinken, mais ont indiqué qu'il restait encore du travail à accomplir.

"Les ministres et leurs équipes ont fait progresser la compréhension mutuelle sur certains articles du projet d'accord bilatéral sur la paix et l'établissement de relations interétatiques, tout en reconnaissant que les positions sur certaines questions clés restent divergentes", indiquent les déclarations.

"Les deux ministres ont remercié les États-Unis d'avoir accueilli les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les parties ont convenu de poursuivre les discussions", ont-ils ajouté.

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, et son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, participent depuis dimanche à des pourparlers de paix dans la capitale américaine, avec des réunions à la Maison Blanche et au département d'État.

Lundi, M. Blinken a rencontré séparément M. Bayramov et M. Mirzoyan au George P. Shultz National Affairs Foreign Affairs Training Center à Arlington, en Virginie.

Les relations entre les deux anciennes républiques soviétiques sont tendues depuis 1991, quand l'armée arménienne a occupé le Karabakh, reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, et sept régions adjacentes.

La majeure partie du territoire a été libérée par Bakou au cours d'une guerre à l'automne 2020, qui s'est terminée par un accord de paix négocié par la Russie et qui a ouvert la voie à une normalisation.

Toutefois, l'établissement d'un poste de contrôle à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans la région du Caucase du Sud le mois dernier a déclenché des tensions.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a déclaré que le poste de contrôle frontalier avait été créé en réponse aux menaces de l'Arménie, à savoir le transfert d'armes et de munitions vers la région du Karabakh. Erevan a nié ces accusations.

Washington avait déclaré être "profondément préoccupé" par l'établissement par l'Azerbaïdjan d'un poste de contrôle sur le corridor de Lachin.