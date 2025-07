"La Turquie ne permettra jamais de se faire dicter sa politique par les couvertures de magazines qui sont les 'appareils opérationnels des puissances mondiales'", a déclaré vendredi le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Cette couverture a été publiée alors que la Turquie se prépare à des élections présidentielle et législatives qui se tiendront le dimanche 14 mai en Turquie. Les citoyens turcs devront choisir entre quatre candidats à l'élection présidentielle, à savoir Recep Tayyip Erdogan, Muharrem Ince, Kemal Kilicdaroglu et Sinan Ogan.

Pas moins de 24 partis politiques et 151 candidats indépendants sont en lice pour les 600 sièges du parlement turc.

En ce qui concerne la politique étrangère d'Ankara, Erdogan a souligné que grâce aux efforts des diplomates turcs, le pays a mis en œuvre une politique "confiante, entreprenante et humanitaire" et que la Turquie est devenue l'un des cinq pays disposant du plus grand réseau diplomatique au monde, en faisant passer le nombre de ses représentations à l'étranger de 163 à 260.

“La Turquie continuera à se tenir aux côtés de ses frères avec tous ses moyens lorsque cela est nécessaire, comme en Libye, en Syrie et au Karabakh, qui a été libéré après 30 ans d'occupation arménienne. La Turquie est devenue un pays qui contribue à la résolution des crises régionales par le biais de l'accord céréalier” a-t-il encore affirmé.