La Russie a confirmé la tenue le 10 mai d'une réunion quadrilatérale entre la Turquie, la Russie, l'Iran et le régime syrien, a déclaré vendredi le ministre turc des Affaires étrangères.

“On ne sait pas encore qui va représenter l'Iran si le ministre des Affaires étrangères de ce pays décide de s'embarquer pour une tournée en Afrique”, a déclaré Mevlut Cavusoglu à la chaîne de télévision turque TV24.

En ce qui concerne les troupes turques dans le nord de la Syrie, le ministre turc a déclaré que si les forces se retirent de la région, les groupes terroristes occuperaient l'espace.

"Les organisations terroristes persécutent tout le monde et exilent tous ceux qui ne leur obéissent pas. Cela signifie une vague d'immigration vers notre porte. Plus important encore, cela constituerait une menace très sérieuse pour notre sécurité nationale", a-t-il souligné.

Notant que la Turquie s'est engagée auprès du régime syrien et de son administration, Cavusoglu a déclaré qu'une déclaration commune pourrait être publiée à l'issue de la réunion.

"Mais il n'est pas possible de dire clairement à l'avance sur quoi nous nous mettrons d'accord lors de nos discussions", a-t-il expliqué.

Les ministres de la défense et les chefs des services de renseignement de la Turquie, de la Russie et du régime syrien se sont rencontrés en décembre dernier à Moscou et ont convenu de poursuivre les réunions tripartites afin de garantir la stabilité en Syrie et dans l'ensemble de la région.

L'Iran a également été inclus dans les discussions, la Turquie ayant indiqué précédemment qu'Ankara serait "ravie que l'Iran soit impliqué dans le processus".