Aucune victime n'a été signalée et l'origine des tirs qui ont touché le véhicule d'Ismail Cobanoglu n'est pas claire, ont déclaré des sources diplomatiques turques, sous couvert d'anonymat.

Les combats entre deux généraux rivaux - le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhane et le commandant des Forces de soutien rapide (FSR) Mohammed Hamdan "Hemedti" Daglo - ont éclaté le 15 avril, faisant plus de 550 morts et des milliers de blessés à ce jour.

Le Soudan n'a plus de gouvernement depuis l'automne 2021, date à laquelle les militaires ont démis le gouvernement de transition du premier ministre Abdalla Hamdok et décrété l'état d'urgence, ce que les forces politiques ont qualifié de "coup d'État".

La période de transition, qui a débuté en août 2019 après l'éviction du président Omar el-Béchir, devait se poursuivre par des élections début 2024.