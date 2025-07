Le président Recep Tayyip Erdogan a salué les opérations transfrontalières des forces de sécurité turques dans le nord de la Syrie et de l'Irak contre les groupes terroristes, vendredi, et a déclaré que les forces de son pays "attendent juste le bon moment" pour de nouvelles opérations.

M. Erdogan a déclaré dans une interview télévisée que la Turquie avait mené "la lutte la plus importante et la plus efficace" de son histoire contre les organisations terroristes qui constituent une menace pour la sécurité nationale du pays au cours des 20 dernières années.

Les opérations transfrontalières ont empêché les organisations terroristes de tenter de créer un corridor de terreur dans trois ou quatre régions frontalières, selon M. Erdogan, qui a déclaré que les autres régions seront sécurisées progressivement.

"Nos opérations transfrontalières ne sont donc pas terminées. Nous attendons simplement le bon moment", a-t-il déclaré.

La Turquie souffre depuis longtemps d'attaques terroristes, en particulier de la part du PKK et de sa ramification syrienne, le YPG. Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, qui figure sur la liste des organisations terroristes de la Turquie, des États-Unis et de l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Ankara a également été l'un des premiers pays à déclarer Daech comme groupe terroriste. Depuis, le pays a été attaqué à plusieurs reprises par des terroristes. Le groupe terroriste a perpétré au moins dix attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées, tuant 315 personnes et en blessant des centaines d'autres.

En réaction, la Turquie a lancé des opérations antiterroristes sur son territoire et à l'étranger afin de prévenir d'autres attaques.

En ce qui concerne d'éventuelles menaces ou incidents lors des élections du 14 mai en Turquie, Erdogan a affirmé que les forces de sécurité travaillent sans relâche pour empêcher tout acte terroriste (éventuel) ou incident provocateur.