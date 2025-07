Le groupe, qui comprenait des observateurs électoraux du Parti de la Gauche Verte et des partisans du PKK, a pris pour cible des observateurs de l'Alliance du Peuple alors que les bureaux de vote fermaient au Centre de Convention RAI d'Amsterdam.

La police qui a accouru sur les lieux est intervenue avec des matraques et des chiens contre les assaillants, qui criaient des slogans en faveur du groupe terroriste PKK et de son chef condamné, Abdullah Ocalan.

Ils ont maintenu la sécurité dans la zone jusqu'à ce que le processus de fermeture des urnes, de comptage des votes et des enveloppes, de mise en sac et de scellement soit achevé.

Le processus de vote aux postes frontaliers et dans les représentations à l'étranger a commencé le 27 avril.

Les élections en Turquie auront lieu le 14 mai. Pour le scrutin présidentiel, les électeurs choisiront entre le président Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa propre succession, le principal candidat de l'opposition Kemal Kilicdaroglu, Muharrem Ince et Sinan Ogan.

Parallèlement, 24 partis politiques et 151 candidats indépendants se disputent les 600 sièges du parlement turc.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.