"Nous allons complètement tarir la source du terrorisme, qui est quasiment épuisée à l’intérieur de nos frontières, mais aussi dans le nord de l’Irak et de la Syrie", a déclaré le Président turc.

Le Chef de l'Etat turc s'est exprimé lors de la cérémonie de nomination de 45 000 nouveaux enseignants, dont une grande majorité seront affectés dans les régions touchées par les tremblements de terre qui a frappé la Turquie début février.

Après le tirage au sort qui a désigné les heureux élus, Erdogan est revenu sur la lutte contre le terrorisme, rappelant que de nombreux enseignants ont été victimes d’attentats dans le pays.

"Nous poursuivrons résolument notre lutte contre les organisations terroristes et les forces qui les soutiennent", a-t-il assuré.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l’UE, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.