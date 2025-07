"Je me rends maintenant à Moscou. Nous organiserons la réunion des ministres des Affaires étrangères de Turquie, de Russie, d'Iran et de Syrie à Moscou", a déclaré M. Cavusoglu lors d'un événement organisé dans la province d'Antalya, dans le sud du pays.

"Notre objectif est de parvenir à une stabilité et une paix permanentes en Syrie, de coopérer dans la lutte contre l'organisation terroriste YPG/PKK qui veut diviser la Syrie et nous menace également, et de veiller à ce que les Syriens de Turquie rentrent chez eux de manière volontaire et en toute sécurité".

"J'espère que notre réunion de demain sera bénéfique", a ajouté M. Cavusoglu.

En décembre dernier, les ministres de la défense et les chefs des services de renseignement de la Turquie, de la Russie et du régime syrien se sont rencontrés à Moscou et ont convenu de poursuivre les réunions afin de garantir la stabilité en Syrie et dans l'ensemble de la région.

L'Iran a été accepté comme partie intégrante dans ces discussions, la Turquie ayant déclaré être "ravie que l'Iran soit impliqué dans le processus".

La Syrie est embourbée dans une guerre civile depuis le début de l'année 2011, après que le régime d’Assad a réprimé les manifestations en faveur de la démocratie.