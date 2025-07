La Turquie, alliée de l'OTAN et candidate pour l'adhésion à l'UE, est un acteur clé qui apporte des contributions majeures à la sécurité et à la stabilité régionales, a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, à l'occasion de la Journée de l'Europe, le 9 mai.

"Avec les autres peuples européens, nous célébrons le 9 mai, date anniversaire de la déclaration Schuman, comme Journée de l'Europe dans notre pays depuis 1999, année marquant la déclaration officielle du statut de candidat de notre pays à l'UE", a déclaré M. Cavusoglu dans un communiqué.

La Journée de l'Europe, également connue sous le nom de Journée Schuman, est célébrée le 9 mai de chaque année pour commémorer la déclaration Schuman de 1950, qui proposait la formation d'une Communauté européenne du charbon et de l'acier, précurseur de l'Union européenne.

La Turquie est consciente de l'importance des efforts conjoints pour maintenir la paix, alors qu'elle célèbre la Journée de l'Europe au milieu de défis complexes tels que la sécurité énergétique, l'immigration clandestine et les bouleversements des chaînes alimentaires et d'approvisionnement provoquées par la guerre en Ukraine, a souligné M. Cavusoglu.

"La situation actuelle nous oblige à reconsidérer d'un point de vue stratégique les contributions que les relations Turquie-UE, dans tous leurs aspects, apporteront à la résolution de ces problèmes, en particulier en ce qui concerne les négociations d'adhésion", a-t-il ajouté.

En cette période cruciale où la sécurité européenne est en cours de redéfinition, M. Cavusoglu a noté que la Turquie - allié de l'OTAN et pays candidat à l'UE - se présentait comme un "acteur clé" capable d'apporter la "contribution la plus large" à la sécurité et à la stabilité de sa région ainsi qu'au système international.

"Dans cette optique, l'élimination des obstacles politiques se dressant devant la Turquie et l'élévation de nos relations au niveau mérité seront dans le meilleur intérêt des deux parties", a-t-il dit.

L'UE continue de développer de nouvelles politiques et de nouveaux accords face aux circonstances changeantes et aux défis à plusieurs niveaux, a déclaré M. Cavusoglu, soulignant que "la politique d'élargissement est de nouveau sur la bonne voie".

"Le retour de la politique d'élargissement à l'ordre du jour de l'UE avec la guerre en Ukraine en est un exemple récent. Nous avons entamé nos négociations d'adhésion avec l'objectif de devenir membre à part entière de l'UE. Notre principale espoir est leur finalisation dans le cadre d'une approche équitable, sans être instrumentalisée à des fins de politique nationale" a-t-il ajouté.

M. Cavusoglu a également exprimé la gratitude de la Turquie pour la solidarité de l'UE avec le peuple turc après les puissants tremblements de terre survenus le 6 février dans le sud du pays.