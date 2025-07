"Aujourd'hui, le ministère de la Défense (DoD) a annoncé un nouveau programme d'aide à la sécurité pour réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis à l'Ukraine, notamment pour renforcer ses défenses aériennes et répondre à ses besoins en munitions d'artillerie.

"Cette aide, d'un montant total de 1,2 milliard de dollars, est fournie dans le cadre de l'initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine (USAI)", a déclaré le gouvernement américain dans un communiqué.

Elle comprend des systèmes de défense aérienne et des munitions supplémentaires, des équipements permettant d'intégrer les lanceurs de défense aérienne, les missiles et les radars occidentaux aux systèmes de défense aérienne ukrainiens, des munitions pour les systèmes aériens sans pilote, des obus d'artillerie de 155 mm et un soutien pour les activités de formation, de maintenance et de maintien en condition opérationnelle.

Le Pentagone a également déclaré que l’aide "reflète l'engagement continu des États-Unis à répondre aux besoins les plus urgents de l'Ukraine en engageant des capacités critiques à court terme, telles que des systèmes de défense aérienne et des munitions, tout en renforçant la capacité des forces armées ukrainiennes à défendre son territoire et à dissuader l'agression russe sur le long terme".

"Les États-Unis continueront à travailler avec leurs alliés et partenaires pour fournir à l'Ukraine les capacités nécessaires pour répondre à ses besoins immédiats sur le champ de bataille et à ses besoins à plus long terme en matière d'assistance à la sécurité", ajoute le communiqué.