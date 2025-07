Paris "exprime sa vive préoccupation face à l'escalade en cours à Gaza" et rappelle sans détour "les obligations de protection des civils et de respect du droit international humanitaire qui incombent à Israël".

"La France condamne toute attaque ciblant des civils, notamment celles intervenues ces dernières heures au cours desquelles plusieurs civils palestiniens ont perdu la vie" poursuit la diplomatie française en soulignant son attachement à "éviter toute nouvelle escalade"..

Il est également souligné dans le communiqué que "les Israéliens comme les Palestiniens doivent pouvoir vivre dans la paix, la dignité et la sécurité".

La France appelle enfin "toutes les parties à continuer à travailler à restaurer un horizon politique en vue d'une paix juste et durable" et affirme que "les engagements pris à Agaba et Sharm el-Sheikh doivent être tenus et mis en œuvre".

"Inacceptable"

De son côté, l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, a jugé, dans un communiqué, "inacceptable" la mort de civils.

"Je suis profondément préoccupé par l'évolution de la situation à Gaza après qu'Israël a lancé ce matin une opération militaire visant des membres du mouvement du Jihad islamique palestinien", a-t-il déclaré.

Wennesland a exhorté toutes les personnes concernées à faire preuve d'un maximum de retenue et à éviter toute escalade.

"Je reste pleinement engagé avec toutes les parties pour éviter un conflit plus large avec des conséquences dévastatrices pour tous", a-t-il affirmé.

Pour rappel, au moins 13 palestiniens dont des femmes et des enfants ont perdu la vie ces dernières heures après des raids lancés par Israël sur Gaza.