Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a eu des entretiens mercredi à Moscou, avec son homologue russe Sergueï Lavrov, en amont d'une réunion quadripartite sur la Syrie qui devrait avoir lieu dans la capitale russe.

"Nous avons discuté de l'évolution de la situation en Syrie, dans le Caucase, en Ukraine et de l'accord sur les céréales", a indiqué M. Cavusoglu sur Twitter, au sujet de ses entretiens avec M. Lavrov.

La réunion quadripartite verra la participation des chefs de diplomatie de la Turquie, la Russie, l'Iran et de la Syrie.

Les ministres devraient échanger leurs points de vue sur la lutte contre le terrorisme, le processus politique visant à mettre fin à la guerre en Syrie et les questions humanitaires, y compris le retour volontaire et en toute sécurité des Syriens qui ont été contraints de quitter leur pays en raison de la guerre.

En décembre dernier, les ministres de la défense et les chefs des services de renseignement de la Turquie, de la Russie et du régime syrien se sont rencontrés à Moscou et ont convenu de poursuivre les réunions tripartites afin d'assurer la stabilité en Syrie et dans l'ensemble de la région.

L'Iran a également été incluse dans les discussions, la Turquie ayant exprimé son soutien à l'implication de Téhéran dans ce processus.