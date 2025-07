Une réunion entre les ministres des Affaires étrangères de la Turquie, la Russie, l'Iran et la Syrie s'est tenue mercredi à Moscou.

Lors de la réunion, les participants ont échangé leurs points de vue sur les efforts visant à normaliser les relations entre la Turquie et la Syrie et ont discuté de la lutte contre le terrorisme, des processus politiques et des questions humanitaires, y compris les opérations de retour des Syriens déplacés, selon le ministère turc des Affaires étrangères.

Dans un tweet publié après la réunion, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que des discussions ont passé en revue la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, l’action commune pour établir une base pour les opérations de retour, l'avancement du processus politique en Syrie et la protection de l'intégrité territoriale de la Syrie.

En décembre dernier, les ministres de la Défense et les chefs des services de renseignement de la Turquie, de Russie et du régime syrien se sont rencontrés à Moscou et ont convenu de poursuivre les réunions tripartites afin de garantir la stabilité en Syrie et dans l'ensemble de la région.

L'Iran a également été inclus dans les discussions, la Turquie ayant précédemment déclaré qu'Ankara serait "ravie que l'Iran soit impliqué dans le processus".

La Syrie est plongée dans une guerre civile depuis le début de l'année 2011, lorsque le régime a réprimé les manifestations revendiquant l’instauration de la démocratie.