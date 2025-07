Une réunion à Istanbul sur la prolongation de l'accord céréalier de la mer Noire a eu lieu mercredi entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'ONU, a annoncé le ministre turc de la Défense nationale, M.Hulusi Akar.

"La réunion des vice-ministres de la défense de la Turquie, de la Russie, de l'Ukraine et des représentants de l'ONU à Istanbul a commencé aujourd'hui. Nous poursuivons nos négociations afin de nous assurer que ces efforts continuent et que la stabilité se maintienne", a déclaré M. Akar lors d'un événement organisé dans la province de Kayseri.

M. Akar a ajouté que jusqu'à présent, 30 millions de tonnes de céréales ont été transportées vers les personnes dans le besoin dans le cadre de l'accord, qui parvient à échéance le 18 mai.

La ville d'Istanbul accueille, les 10 et 11 mai, des pourparlers bilatéraux et multilatéraux entre la Turquie, la Russie, l’Ukraine et l'Organisation des Nations Unies, visant à la prorogation de l'accord céréalier de la mer Noire, qui doit expirer le 18 mai courant.

La Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul en juillet dernier pour reprendre les exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire, qui avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022.

Un centre de coordination conjoint, composé de représentants des trois pays et de l'ONU, a été mis en place à Istanbul pour superviser les expéditions.