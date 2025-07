Le gouvernement pakistanais a fait appel à l'armée dans les régions en proie à des violences meurtrières à la suite de l'arrestation de l'ancien premier ministre Imran Khan, qui sera maintenu en détention pendant huit jours supplémentaires, sur fond de nouvelles accusations de corruption qui ont soulevé l’indignation ses partisans et aggravé l'agitation politique.

Dans un discours à la nation prononcé mercredi, le Premier ministre Shehbaz Sharif a déclaré que les troubles provoqués par les partisans de M. Khan avaient "endommagé des biens publics et privés", ce qui l'a contraint à faire appel à l'armée dans la capitale Islamabad, dans la province la plus peuplée du Pendjab et dans les régions instables du nord-ouest du pays.

Après l'arrestation de M. Khan mardi, des foules à Islamabad et dans d'autres grandes villes ont bloqué des routes, affronté la police et mis le feu dans des postes de contrôle de la police et dans des installations militaires.

Selon le journal Dawn, au moins huit personnes ont été tuées, près de 300 blessées et plus de 1900 arrêtées dans le pays.

"Le peuple pakistanais n'a jamais connu de telles scènes", a déclaré M. Sharif à l'issue d'une réunion du conseil des ministres.

Qualifiant ces attaques d'"impardonnables", il a averti que les personnes impliquées dans les violences seraient punies de la manière la plus rigoureuse.

M. Sharif a déclaré que M. Khan avait été arrêté en raison de son implication dans des affaires de corruption.

L'armée s'est également exprimée dans une déclaration ferme, promettant de prendre des mesures sévères contre "ceux qui cherchent à pousser le Pakistan vers une guerre civile".

"Ce que nos ennemis n’ont pas pu faire pendant 75 ans dans notre pays, ce groupe, assoiffé de pouvoir, a pu le réaliser, sous couverture politique", indique la déclaration, ajoutant que les troupes ont fait preuve de retenue, mais qu'elles répondront à d'éventuelles nouvelles attaques.

Mercredi également, la police a arrêté M. Fawad Chaudhry, adjoint de M. Khan et vice-président de son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), devant la Cour suprême à Islamabad. M. Chaudhry, qui critique ouvertement le gouvernement, avait insisté sur le fait qu'il bénéficiait d'une protection juridique contre l'arrestation, mais la police n'a pas précisé les chefs d'accusation retenus contre lui.

Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a pris acte des manifestations et appelé "toutes les parties à s'abstenir de toute violence". Il a insisté "sur la nécessité de respecter le droit de rassemblement pacifique", a déclaré le porte-parole adjoint Farhan Haq.

Manifestations et arrestations

Le parti a lancé un appel au calme, tandis que le pays était en état d'alerte. À Peshawar, les partisans de Khan ont attaqué un bâtiment abritant Radio Pakistan, endommageant des équipements, a déclaré un responsable de la police. Certains employés sont restés bloqués à l'intérieur et la police s'est employée à rétablir l'ordre.

Dans la province orientale du Pendjab, le gouvernement local a demandé à l'armée d'intervenir après que les autorités eurent annoncé que 157 policiers avaient été blessés lors d'affrontements avec les manifestants.

Depuis mardi, la police a arrêté 945 partisans de M. Khan dans la seule province orientale du Pendjab, dont Asad Umar et Sarfraz Cheema, deux hauts responsables de son parti.

Le National Accountability Bureau (NAB) a détenu et enquêté sur d'anciens responsables, notamment d'anciens premiers ministres, des hommes politiques et des officiers militaires à la retraite, mais certains le considèrent comme un instrument au service des détenteurs du pouvoir, en particulier les militaires, pour réprimer les opposants politiques.

Lorsque M. Khan était au pouvoir, son gouvernement a arrêté M. Sharif, alors chef de l'opposition, par l'intermédiaire du NAB.

Lorsqu'il a évincé Khan, M. Sharif a fait l'objet de nombreuses affaires de corruption, qui ont été abandonnées faute de preuves.

“Khan est notre ligne rouge”

Des manifestants en colère après cette arrestation spectaculaire ont mis le feu à la résidence d'un général de haut rang de l'armée à Lahore, dans l'est du pays, et des partisans de M. Khan ont attaqué le quartier général de l'armée dans la ville de garnison de Rawalpindi, près d'Islamabad. Ils n'ont pas réussi à atteindre le bâtiment principal abritant les bureaux du chef de l'armée, le général Asim Munir.

Les manifestants ont également tenté de s’en prendre à la résidence du premier ministre à Lahore, mais ils ont été arrêtés par la police. D'autres encore ont attaqué des véhicules militaires.

Dans la matinée, la police de Lahore a indiqué qu'environ 2 000 manifestants encerclaient toujours la résidence endommagée par le feu du lieutenant-général Salman Fayyaz Ghani, un haut commandant régional. Ils scandaient : "Khan est notre ligne rouge et vous l'avez franchie". M. Ghani et sa famille ont été transférés dans un endroit plus sûr mardi, après que sa résidence a été attaquée.

En raison des violences, l'autorité pakistanaise des télécommunications a bloqué l'accès aux réseaux sociaux, y compris Twitter. Le gouvernement a également suspendu les services Internet à Islamabad et dans d'autres villes. Les cours, dans certaines écoles privées, ont été annulés mercredi.

Ces troubles surviennent alors que le Pakistan est en proie à une crise économique sérieuse . M. Khan réclame des élections anticipées, tandis que le gouvernement maintient que les élections auront lieu comme prévu en octobre de cette année.