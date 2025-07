Une réunion dans le cadre des pourparlers sur la prolongation de l'accord a eu lieu jeudi à Istanbul avec la participation de l'Ukraine, de la Russie, de la Turquie et des Nations Unies.

"La réunion a été positive. On se dirige vers la conclusion de la prolongation de l'accord sur les céréales", a affirmé M. Akar lors d'un discours jeudi rendu public vendredi.

Plus de 30 millions de tonnes de céréales transportés

M. Akar a également rappelé l’importance du corridor céréalier créé à l'initiative du président Recep Tayyip Erdoğan pour résoudre la crise alimentaire internationale, faisant remarquer que "grâce à l'initiative céréalière de la mer Noire, plus de 30 millions de tonnes de céréales ont été acheminées vers les pays dans le besoin".

"Nous avons des navires commerciaux dans les ports ukrainiens. Les parties sont parvenus à un accord pour le retour en toute sécurité des six navires dans notre pays" a-t-il en outre déclaré.

La Turquie est parvenue depuis le début du conflit à maintenir des relations avec l'Ukraine et la Russie.

Ankara a été l'un des acteurs clés de la conclusion de l'accord dit de la mer Noire, signé le 22 juillet dernier pour 120 jours par l'ONU, l'Ukraine, la Russie et la Turquie.

L'ouverture de ce couloir maritime, le 1er août, a permis d’exporter près de 30 millions de tonnes de produits agricoles d'Ukraine, à destination de la Chine, de la Turquie, de l'Union européenne mais aussi de pays fragiles et très dépendants des importations de la mer Noire, comme l'Egypte, la Tunisie, le Bangladesh ou le Yémen.

L'accord a permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre et a été reconduit pour quatre mois.

La ville d'Istanbul a accueilli, les 10 et 11 mai, des pourparlers bilatéraux et multilatéraux entre la Turquie, la Russie, l’Ukraine et l'Organisation des Nations Unies, visant à la prorogation de l'accord céréalier, qui doit expirer le 18 mai courant. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient appelé conjointement mardi à la prolongation de l'accord.

L'Ukraine est l'un des principaux producteurs de céréales au monde.