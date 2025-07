L'impact de l'éviction de Jean-Michel Aulas de son poste de PDG de l'Olympique lyonnais est "difficilement mesurable", a estimé vendredi l'entraîneur Laurent Blanc, questionné par la presse au même titre que le défenseur Dejan Lovren, "triste et choqué".

"Cela a eu un impact (sur le groupe). Maintenant, comment peut-on le mesurer ? On en sait rien. C'est une histoire qui se termine avec un personnage important. Ce n'est pas mesurable. Cela impacte, c'est sûr. C'est l'histoire du club qui continue. Je ne suis pas trop à l'aise pour en parler ou l' aborder. Mais pour les Lyonnais c'est une belle histoire qui se termine", a dit Blanc.

"Mais on n'a pas fini de voir M. Aulas qui va certainement trouver d'autres challenges à relever", a poursuivi le technicien, conforté dans sa mission d'entraîneur de Lyon et qui a dîné mardi avec John Textor, propriétaire et nouveau PDG par intérim.

Présent également devant la presse, le défenseur croate Dejan Lovren est apparu manifestement touché par le départ d'Aulas.

"C'est dommage et personnellement je suis triste car Jean-Michel Aulas m'a beaucoup aidé et il a fait énormément pour le club au cours de ses 36 ans de présidence, avec notamment les sept titres (en championnat, ndlr), les plus belles années pour lui et l'OL. On n'a pas respecté cela", a commenté le joueur revenu au club en 2023, après un premier passage entre 2010 et 2013.

Le défenseur dit avoir "appris la nouvelle dans les journaux", avec des premières informations "arrivées après le match" gagné 5-4 contre Montpellier dimanche.

"En principe, il est souvent avec nous avant les matches. Je me demandais dès après la rencontre, après la victoire +mais où est le président?+. Mais je n'ai pas cru qu'il était parti", a-t-il ajouté.

Lovren a rencontré John Textor vendredi matin avec ses coéquipiers Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anthony Lopes et Maxence Caqueret. "Nous avons parlé de sa vision pour le club, qu'il veut remettre au premier plan. Ce sera excitant", a-t-il rapporté.

L'Olympique lyonnais, septième de la Ligue 1, joue à Clermont dimanche (13h00) et garde dans sa ligne de mire la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence, actuellement détenue par Lille, trois points devant.