Le milliardaire Elon Musk a annoncé vendredi que l'ancienne responsable de la publicité de NBCUniversal, Linda Yaccarino, serait son successeur, en tant que nouveau directeur général (PDG) de Twitter.

“Je suis ravi d'accueillir Linda Yaccarino en tant que nouvelle PDG de Twitter !” a-t-il écrit sur son compte Twitter personnel.

Musk a déclaré que Yaccarino se concentrera principalement sur les opérations commerciales, tandis que lui travaillera sur la conception de produits et les nouvelles technologies.

"J'ai hâte de travailler avec Linda pour transformer cette plate-forme en X, l'application universelle", a-t-il ajouté.

Le propriétaire de Twitter avait annoncé jeudi soir qu'il avait embauché un nouveau PDG pour Twitter et qu'elle commencerait dans six semaines. Il avait également déclaré qu'il serait toujours activement impliqué dans l'entreprise en tant que directeur de la technologie (CTO) et qu'il s'occuperait des opérations des systèmes.

Plus tôt vendredi, Yaccarino a démissionné de son poste de chef de la publicité mondiale chez NBCUniversal. Elle a rejoint le conglomérat multinational de médias et de divertissement basé aux États-Unis en 2011.

Qui est Linda Yaccarino ?

New-Yorkaise, peu connue du grand public, Linda Yaccarino s'est imposée comme une figure incontournable de l'écosystème publicitaire aux États-Unis, en particulier dans le domaine numérique, depuis son arrivée chez un conglomérat de médias américain en 2011 (NBCUniversal).

Elle a réussi à accumuler les distinctions et les honneurs dans un secteur d'une féroce compétitivité. Selon sa biographie officielle sur le site de son employeur actuel, elle supervise une équipe mondiale de 2000 personnes qui a réussi à générer “plus de 100 milliards de dollars de ventes publicitaires”, révolutionnant ainsi le marché publicitaire du XXIe siècle.