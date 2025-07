Selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé, les soldats israéliens ont fait une descente dans le camp de réfugiés de Balata, dans la ville de Naplouse.

Au cours de ce raid, les soldats israéliens ont tiré à balles réelles sur Said Jihad Mashe (32 ans) et Adnan al-Araj (19 ans) et les ont tués.

Il a également été rapporté que 3 personnes, dont une femme âgée, ont été blessées par des balles réelles lors du raid des forces israéliennes. Les blessés ont été transportés à l'hôpital public de Rafidiya à Naplouse.

Depuis le début de l'année, les forces israéliennes ont tué 150 Palestiniens en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza sous blocus.

33 de ces décès ont été enregistrés au cours des cinq derniers jours dans la bande de Gaza sous blocus, où l'armée israélienne a lancé des frappes aériennes le 9 mai.