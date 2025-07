Le ministère des Affaires étrangères a appelé dans un communiqué à une prise de position internationale ferme qui oblige l'occupation à arrêter son agression et à ouvrir les points de passage pour acheminer les soins médicaux, la nourriture, le carburant et d'autres produits de première nécessité.

Le ministère a également condamné fermement l'agression brutale de l'occupation contre la bande de Gaza, notamment le fait de cibler des civils sans défense et les déplacer après avoir détruit leurs maisons et paralysé leurs vies.

Il a aussi condamné le refus de l'occupation d'apporter de l'aide, du matériel médical et alimentaire dans la bande ainsi que les appels et campagnes d'incitation raciste (...) qui appellent à davantage de meurtre et au rétablissement de l'occupation de la bande.

La diplomatie palestinienne a exprimé son profond étonnement du silence de la communauté internationale face à ces appels, et a mis en garde des dangers qu'Israël l'exploite pour approfondir et étendre l'agression et commettre davantage de crimes.

Le secrétaire du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein Al-Sheikh a, pour sa part, appelé les Etats-Unis d'Amérique, la communauté internationale et les frères arabes à faire pression sur les autorités d'occupation pour qu'elles cessent immédiatement l'agression contre le peuple palestinien.

Il a également appelé, dans un tweet, les institutions internationales et humanitaires à "intervenir rapidement" pour ouvrir les points de passage et transférer les blessés pour qu'ils soient soignés.

Mardi, les autorités israéliennes ont fermé les points de passage "Erez" aux particuliers et le point de passage commercial "Karm Abu Salem" avec la bande de Gaza.

Les parties régionales et internationales s'efforcent d'arrêter la nouvelle escalade israélienne à Gaza, sans qu'un avancement ne soit réalisé.