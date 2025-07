La Turquie a salué, samedi, l'accord conclu entre les généraux belligérants du Soudan pour permettre l'acheminement, en toute sécurité, de l'aide humanitaire dans le pays déchiré par le conflit.

"Nous espérons que cette déclaration conduira à un cessez-le-feu durable et à un dialogue inclusif au Soudan. Nous souhaitons vivement que la situation humanitaire au Soudan s'améliore et que tous nos frères et sœurs soudanais aient un accès continu aux besoins de base", indique un communiqué du ministère turc des affaires étrangères.

La Turquie est disposée à apporter tout son soutien aux efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au Soudan, ajoute le communiqué.

Vendredi, après une semaine de négociations dans la ville saoudienne de Djeddah, l'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont signé une "Déclaration d'engagement pour la protection des civils du Soudan".

Les affrontements entre l'armée soudanaise et les FSR ont éclaté le 15 avril dans la capitale Khartoum et ses environs. Depuis, plus de 600 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées.

Un différend était apparu, ces derniers mois, entre l'armée soudanaise et les FSR au sujet de l'intégration de ces dernières dans les forces armées, une condition essentielle de l'accord de transition conclu entre les groupes politiques soudanais et l'armée.

Le Soudan n'a plus de gouvernement depuis octobre 2021, date à laquelle l'armée a destitué le gouvernement de transition du premier ministre Abdalla Hamdok et déclaré l'état d'urgence, une décision qualifiée de "coup d'État" par les acteurs de la scène politique soudanaise.

La période de transition du Soudan, qui a débuté en août 2019 après l'éviction du président Omar al-Bashir, était censée se terminer par des élections au début de l'année 2024.