Le peuple turc se rend aujourd’hui aux urnes dans les 81 provinces du pays pour élire le prochain président de la République de Turquie et les députés du 28e mandat de la Grande Assemblée nationale de Turquie.

Le président Recep Tayyip Erdogan brigue son dernier mandat, tandis que les candidats de l'opposition sont Kemal Kilicdaroglu de l’Alliance de la Nation et Sinan Ogan de l’Alliance ATA.

Pour les législatives, les principaux partis sont: Parti de la Justice et du développement (Parti AK), Parti du Mouvement Nationaliste (MHP), Parti de la Grande Unité (BBP), Parti Yeniden Refah (YRP), Parti Républicain du Peuple (CHP), Parti IYI, Parti Memleket, Parti Démocrate, Parti Yesil Sol (YSP), Parti des Travailleurs de Turquie (TIP) et Parti Zafer.

Ils se partageront ainsi les 600 sièges à briguer de la Grande Assemblée nationale de Turquie.

Combien d’électeurs votent en Turquie ?

Le nombre d'électeurs ce 14 mai 2023 s'élève à 64 113 941 en Turquie. Parmi eux, 4 904 672 jeunes votent pour la première fois. Les citoyens turcs âgés de 18 ans ou plus sont éligibles au vote.

Les soldats et sous-officiers en service le jour du scrutin sont interdits de vote. Les premier-lieutenants et ceux qui ont accompli leur service militaire à la date du scrutin peuvent voter. Les prisonniers condamnés ne sont pas autorisés à voter.

Pour rappel, les citoyens turcs vivant à l'étranger ont voté entre le 27 avril et le 9 mai dernier aux missions diplomatiques et aux portes douanières. Selon les chiffres de la Commission électorale suprême, plus de 1,76 million de ressortissants turcs sont allés aux urnes pour ces élections présidentielle et législatives. Les Turcs à l’étranger pourront voter dimanche aux portes douanières.

Quand seront annoncés les résultats ?

Selon la réglementation turque, il est interdit pour les organes de presse de publier des prédictions et des commentaires concernant les élections jusqu'à 18h (heure locale).

Seules les informations communiquées par la Commission électorale suprême peuvent être diffusées entre 18h et 21h (heure locale).

C’est seulement à partir de 21h (heure locale) que tous les médias pourront partager les résultats. Toutefois, si la Commission électorale suprême l'estime nécessaire, il peut être décidé de publier les résultats officiels avant 21h (heure locale).

Le jour des élections, la vente de boissons alcoolisées est interdite de 6 heures du matin à midi (heure locale). Pour des raisons de sécurité, personne n’est autorisé à porter des armes, à l'exception des services chargés du maintien de la sécurité et de l'ordre.

De plus, tous les lieux de divertissement publics tels que les cafés et les bars sont fermés ce jour.

Que se passe-t-il en cas de second tour ?

Aujourd'hui, le candidat qui reçoit le plus de votes valides, soit plus de 50%, est automatiquement élu président de la Turquie. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour du scrutin, un second aura lieu le 28 mai entre les deux candidats recevant le plus de votes au premier tour. Dans ce cas-là, les électeurs voteront à nouveau dans les mêmes urnes entre 8h et 17h (heure locale).