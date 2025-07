Les élections présidentielle et législatives en Turquie ont une fois de plus reflété la volonté de la nation, a déclaré le directeur de la communication de la présidence Fahrettin Altun lundi matin.

Le 14 mai a été une fois de plus le jour “où la volonté de cette nation respectée” s’est manifestée, a écrit Fahrettin Altun sur Twitter.

“Notre nation a parlé et indiqué la voie à suivre. En partageant dans la solidarité et dans la paix, nous grandirons ensemble et donnerons l’exemple au monde”, a ajouté Altun.

Des millions d’électeurs se sont rendus aux urnes dimanche pour élire le prochain président du pays et les 600 membres de son parlement.