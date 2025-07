Des milliers de personnes se dirigent vers la Cour suprême pour un rare sit-in contre sa décision la semaine dernière en faveur de Khan, à la suite de son arrestation dans une affaire de corruption. L'ancien premier ministre, âgé de 70 ans, a été libéré sous caution et protégé contre l'arrestation jusqu'à la fin du mois.

L'appel à manifester est le signe d'une escalade des tensions entre le pouvoir judiciaire et le gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif, qui a remplacé Khan après son éviction lors d'un vote de censure au Parlement en avril 2022.

Le sit-in est organisé à l’initiative du Mouvement démocratique du Pakistan, une alliance de 13 partis politiques affiliés à la Ligue musulmane pakistanaise au pouvoir.

Toujours dans le cadre de l'alliance, le Parti du peuple pakistanais dirigé par Bilawal Bhutto Zardari - le fils de la Première ministre assassinée Benazir Bhutto - se joint également à la manifestation.

Le sit-in devrait avoir lieu malgré l'interdiction des rassemblements publics imposée par le gouvernement à la suite de la crise.

"Notre manifestation pacifique est contre le juge en chef (Umar Ata Bandial) pour avoir facilité la libération d'Imran Khan", a déclaré Fazalur Rehman, chef de l'Alliance démocratique pakistanaise. Au moment où il parlait, plus de 3 000 partisans s'étaient déjà rassemblés près du vaste bâtiment du tribunal.

Dans une déclaration télévisée lundi, le ministre de la Défense Khawaja Mohammad Asif a accusé la Cour suprême de se ranger du côté de Khan. Il a suggéré au tribunal "d'examiner la conduite du juge en chef" et d'intenter une action en justice contre lui.

Depuis son domicile de Lahore, dans l'est du pays, où il est retourné après sa libération, Khan a affirmé dans un tweet lundi que le sit-in était orchestré pour destituer le juge en chef de la Cour suprême.

Khan a été arrêté dans une salle d'audience à Islamabad et traîné par des agents mardi dernier sous l'accusation d'avoir accepté des millions de dollars de biens en échange de prestations à un magnat de l'immobilier.

L'arrestation de Khan a déclenché une vague de protestations violentes à travers le Pakistan. Les partisans de Khan et de son parti Tahreek-e-Insaf se sont affrontés avec la police et ont incendié des dizaines de véhicules de police, des bâtiments gouvernementaux et même des installations militaires, y compris la résidence d'un haut commandant de l'armée régionale dans la ville orientale de Lahore.

Un an après son éviction, Khan, une ancienne star de cricket devenue homme politique islamiste, est toujours très populaire au Pakistan. Khan rejette sur Sharif, l'armée du pays et Washington la responsabilité de son retrait du pouvoir, affirmant que cela faisait partie d'un complot visant à le discréditer. Tous les trois ont nié l'accusation.

Plus tard lundi, Khan doit comparaître devant un tribunal de Lahore, avec son épouse Bushra Bibi, pour demander une libération sous caution et une protection contre l'arrestation dans des affaires de terrorisme déposées contre lui en raison des violences commises la semaine dernière à l’incitation de ses partisans.

Bibi risque également d'être arrêtée dans l'affaire liée à Malik Riaz, le magnat des affaires, car elle et Khan sont impliqués dans l'acquisition de biens immobiliers du magnat pendant le mandat de Khan qui nie ces allégations.

Le Pakistan, à court de liquidités, est confronté à des troubles politiques dans un contexte de blocage de pourparlers avec le Fonds monétaire international pour la relance d'un plan de sauvetage amorcé en 2019 afin d'éviter un défaut de paiement souverain.