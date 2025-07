Plus de 400 personnes sont mortes dans l'État de Rakhine au Myanmar à la suite du cyclone Mocha, qui a touché terre dimanche sur la côte entre le district de Cox's Bazar au Bangladesh et la ville de Kyaukpyu au Myanmar, a déclaré un groupe de défense des droits.

L'Arakan Rohingya National Alliance (ARNA) a déclaré dans un communiqué mercredi que les villages côtiers de la capitale de Rakhine, Sittwe, ont subi des dégâts considérables et que plus de 400 personnes, principalement des musulmans, ont perdu la vie. Le bilan devrait s'alourdir et plus de 10 000 maisons ont également été détruites.

Le cyclone Mocha, l'une des tempêtes les plus puissantes à avoir jamais frappé la région, a touché terre dimanche, laissant derrière lui une traînée de mort et de destruction. Le Centre conjoint d'alerte aux typhons a indiqué qu'il avait atteint la côte de Rakhine avec des vents de plus de 217 kilomètres par heure.

"À Sittwe, environ 130 000 Rohingyas sont confinés dans des camps de réfugiés, semblables à des camps de concentration, depuis 2012. La plupart d'entre eux n'ont pas été évacués. Un camp, qui abritait 380 abris, a été complètement anéanti par une inondation d'environ 3 mètres, a déclaré Nay San Lwin, cofondateur de la Free Rohingya Coalition, à l'agence Anadolu.

Selon plusieurs sources, le nombre de morts dans tous les camps de Sittwe pourrait être supérieur à 400.

Cependant, en raison de la coupure des services de téléphonie mobile et d'Internet dans la région, il faudra un certain temps pour obtenir le chiffre exact. Les structures de tous les camps sont endommagées à 90 %, a-t-on ajouté.

Selon la dernière déclaration des Nations unies, l'onde de tempête a atteint 9 à 9,5 pieds dans les zones basses des côtes de l'Arakan et du Bangladesh.

Mocha a détruit la quasi-totalité des maisons, des abris, des écoles, des mosquées, des monastères, des cliniques et de toutes les infrastructures de Sittwe. Il a également frappé les villes de Ponnagyan, Kyauktaw, Mrauk-U, Myebon, Pauktaw et Rathedaung.

La déclaration de l'ARNA condamne fermement la junte militaire pour son manque d'efforts et pour sa mauvaise gestion des catastrophes cycloniques.

"Les gens ont maintenant un besoin urgent d'eau potable, de médicaments, d'abris, de nourriture et de produits de première nécessité, et nous demandons instamment à la communauté internationale et aux ONG de leur venir en aide. Le régime militaire devrait permettre à toutes les agences d'aide et à tous ceux qui apportent une aide individuelle d'accéder librement à toutes les personnes dans le besoin, sans discrimination d'aucune sorte", a déclaré la Commission.