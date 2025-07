Le directeur turc de la communication de la présidence, Fahrettin Altun a fermement condamné sur Twitter "cette immoralité", ajoutant qu’il éprouve de la "pitié" pour les personnes derrière cela, "qui se débattent dans ce désespoir dans lequel elles sont tombées."

Charlie Hebdo, "l'un des plus importants centres de provocation, d'insulte et de blasphème dans les médias mondiaux, a une fois de plus prouvé au monde à quel point il est immonde avec sa dernière caricature immorale et inhumaine" contre le président turc Recep Tayyip Erdogan, s’indigne Altun.

"Il semble que le grand succès de notre Président aux élections du 14 mai ait dérangé ces personnes déshonorables, les poussant à déverser leur état d’esprit malsain et à cracher leur haine", a-t-il dit.

"Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas intimider Recep Tayyip Erdogan. Vous ne pouvez pas nous empêcher de suivre notre chemin", a lancé Altun à l’adresse de "Charlie Hebdo et à ses dérivés".

Charlie Hebdo avait également suscité une vague d’indignation avec une caricature après les deux violents séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie en février faisant plus de 50 000 morts. Le journal avait publié sur son compte twitter le "dessin du jour" illustrant des décombres intitulées "séisme en Turquie" et légendées "même pas besoin de chars" se moquant ainsi avec mépris des images de désolation qui arrivaient de Turquie et de Syrie.

