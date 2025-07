La police allemande a perquisitionné, mercredi, les locaux du journal turc “Sabah Avrupa” à Francfort, et interpellé deux journalistes.

Citant des sources du journal ”Sabah Avrupa”, le correspondant d'Anadolu a rapporté que la police allemande, après avoir effectué une descente dans les locaux du journal, a arrêté son représentant en Allemagne, Ismail Erel, et le secrétaire de rédaction du journal à Francfort, Cemil Albay.

La police allemande a également perquisitionné les domiciles des deux journalistes turcs et confisqué leurs ordinateurs et téléphones.

On ignore encore les raisons et les motifs de la descente effectuée par la police allemande dans les locaux du journal turc, qui a indiqué être en contact à ce sujet avec le ministère turc des Affaires étrangères et des organisations professionnelles.

De leur côté, des sources diplomatiques turques ont souligné que l'arrestation des journalistes est “inacceptable” au regard de la liberté de la presse, indiquant avoir informé les autorités allemandes de l'incident.

Les mêmes sources ont indiqué que l'arrestation des deux journalistes fait l’objet de protestations à Ankara comme à Berlin, soulignant que les contacts sont toujours en cours avec les autorités allemandes pour leur libération.

Le directeur de la Communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun, a condamné mercredi le placement de deux journalistes turcs en en garde à vue en Allemagne.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Altun a dénoncé l'action de la justice allemande qui se base sur des allégations du groupe terroriste FETO.

"Je condamne la détention d'Ismail Erel, représentant en Allemagne du journal Sabah, et de Cemil Albay, rédacteur en chef du journal Sabah Europe, sur la base d’une plainte déposée par un membre du FETO, Cevheri Güven."

Altun a estimé que la détention de journalistes turcs en Allemagne, avec des perquisitions à leurs domiciles et à leurs bureaux aux premières heures du matin et la confiscation de leur matériel en raison de leurs informations sur le FETO, constitue une violation manifeste de la liberté de la presse.

"Nous trouvons inacceptable l'attitude de l'Allemagne visant à faire taire les journalistes et nous sommes préoccupés par la pression exercée sur la liberté de la presse dans ce pays”, a lancé le directeur de communication de la présidence.

Il a à ce titre appelé “les autorités allemandes, qui soutiennent les membres du FETO et autorisent les activités de cette organisation terroriste, à revenir sur cette attitude, à coopérer sincèrement avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme et à libérer les journalistes turcs détenus dans les plus brefs délais".

Dans un communiqué, le ministère turc des Affaires étrangères a également condamné un "acte honteux", dénonçant un “harcèlement et une intimidation contre la presse turque”.

Le ministère a fait savoir qu’Ankara attendait “la libération immédiate des journalistes qui ont été ciblés par une fausse dénonciation d’un membre de FETO pour leurs reportages sur les activités de l’organisation terroriste en Allemagne”.

“Immédiatement après les élections législatives, nous considérons cela comme un acte délibéré de la part des autorités allemandes de détenir ces membres de la presse sans même les convoquer pour témoigner", poursuit le communiqué.

Ankara souligne que cette attitude de l’Allemagne, qui "tente de donner des leçons au monde entier sur la liberté de la presse", révèle son approche de deux poids deux mesures.

Le communiqué du ministère turc indique que les initiatives nécessaires ont été prises en Allemagne sur la question et que la forte réaction de la Turquie a été transmise à l’ambassadeur d’Allemagne à Ankara, Jürgen Schulz, qui a été convoqué.

L'organisation terroriste FETO est responsable de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. De nombreux cadres et membres de FETO se trouvent actuellement en Allemagne.